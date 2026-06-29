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29 июня, 13:25

Политика

СВР предупредила о наращивании сотрудничества Украины с наркокартелями Мексики

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина развивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями и потворствует увеличению транзита запрещенных веществ из Латинской Америки в Европу. Это следует из заявления пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, размещенного на сайте ведомства.

В разведке считают, что интерес Киева к этой тематике очевиден. В частности, в СВР указали, что "погрязший в коррупции" киевский режим пытается найти способ получить дополнительный доход, в том числе "в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все запросы Украины".

"В Киеве также ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемников", – сказано в сообщении.

На этом фоне ведомство обратило внимание, что ключевые преступные группировки Латинской Америки из-за усиления антинаркотической кампании в США желают расширить географию поставок запрещенных веществ, в том числе фентанила. Украина, как предполагают в СВР, расценивается этими сообществами как безопасный коридор для выхода на рынок Европы в связи с отсутствием в стране строгого пограничного и таможенного контроля.

Ведомство также выяснило, что главной перевалочной базой на канале поставок наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. Также в СВР указали на возросший интерес латиноамериканских наркокартелей к украинскому "черному рынку" оружия.

"Вот такая наглядная иллюстрация к поговорке "кому война, а кому мать родна". Хотя чего еще можно ожидать от засевшего в Киеве режима с наркозависимой верхушкой во главе", – заключили в ведомстве.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал США отправить спецназ в Киев для антитеррористической операции по истреблению нарконаемников. По его словам, Украина из-за паники отправляет на фронт убийц из картелей Колумбии и Мексики, которых учат управлению беспилотниками для того, чтобы в последующем доставлять наркотики в Штаты.

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