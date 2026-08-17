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17 августа, 09:59

Транспорт

На Филевской линии метро Москвы восстановили движение после проверки инфраструктуры

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Движение поездов на Филевской линии московского метро осуществляется по графику после проверки инфраструктуры на центральном участке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.

Скорость движения поездов на время проверки была немного снижена. В метро уточнили, что специалисты проверяют работу систем при любых подозрениях на неисправность, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. После завершения проверки все устройства работают штатно.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, пассажиры около 20 минут ждали отправления составов между "Студенческой" и "Киевской". В обратную сторону поезда также не двигались.

Ранее затруднялось движение поездов на Ярославском направлении МЖД через станцию Софрино. Состав не смог завершить заезд в тупик по техническим причинам, что привело к затруднению движения в обе стороны.

В МЖД приняли все необходимые меры для скорейшего восстановления штатного графика и принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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