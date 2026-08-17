Актриса Стюарт сделала выбор между Эдвардом и Джейкобом из "Сумерек"

Фото: кадр из фильма "Сумерки. Сага. Затмение"; режиссер – Дэвид Слэйд; производство – Imprint Entertainment, Maverick Films, Summit Entertainment

Актриса Кристен Стюарт в интервью Conde Nast Traveler рассказала, кого бы ее героиня Белла Свон из саги "Сумерки" предпочла – вампира Эдварда Каллена или оборотня Джейкоба Блэка. Об этом сообщает "Радио 1".

Когда журналисты спросили Стюарт, к какой из враждующих команд поклонников она себя относит, актриса сохранила нейтралитет и ответила с иронией.

"Вот представьте, если бы я сказала: "Я действительно как следует все обдумала и в итоге выбрала сторону "мне плевать", – пошутила она.

Первая часть "Сумерек" вышла в 2008 году. Режиссером картины стала Кэтрин Хардвик, а главные роли исполнили Стюарт и Роберт Паттинсон.

Ранее сообщалось, что киносага "Сумерки" вновь выйдет на большие экраны в России. Первую часть планируют показать в кинотеатрах уже в сентябре, а демонстрация остальных лент продолжится до следующего года.

