Прощание с актером Поповым пройдет в храме в Новомосковске

Фото: кадр из фильма "Атака"; режиссер – Игорь Николаев; производство – Киностудия им. М. Горького

Прощание с актером Василием Поповым, известным по фильмам "Атака" и "Генерал", состоится в храме Всех Святых в городе Новомосковске, который расположен в Тульской области. Об этом сообщили РИА Новости в семье артиста.

Церемония пройдет 6 октября в 13:00. Храм Всех Святых находится при Центральном кладбище города.

Попов умер 3 октября в возрасте 78 лет. Причиной смерти актера стал обширный инсульт. Родные рассказали, что артист на протяжении недели находился в больнице.

Актер в период с 1975 по 1977 год служил в Алтайском краевом театре драмы, а с 1977 по 1980 год – в Новомосковском театре. Затем с 1980 по 1983 год он выступал в Рязанском ТЮЗе.

Также Попов преподавал режиссуру и мастерство актера в Рязанском институте культуры. С 2016 года он входил в труппу Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики. Помимо этого, актер принимал участие в различных кинопроектах.

