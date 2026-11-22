Фото: vk.ru/mid

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала решение Google заблокировать аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), назвав основания незаконными. Об этом она заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

По словам дипломата, ограничения вводятся сразу, как только у аудитории появляются альтернативы структурам, которые она называет квазиправозащитными.

"На днях американские IT-гиганты забанили и буквально заблокировали соответствующие интернет-ресурсы Международной ассоциации", – сказала Захарова.

Она связала блокировку с конкуренцией.

"То есть тогда, когда появляются альтернативы всем их выстроенным системам, в основе которых так называемые "Репортеры без границ", <…> тут же начались просто уничижительные и уничтожительные меры", – отметила дипломат.

Ассоциацию "Репортеров без границ" представитель МИД охарактеризовала резко, заявив, что это "чудовищная квазиморда какая-то, а не журналистская ассоциация". Захарова подчеркнула, что произошедшее не случайность и не история исключительно сегодняшнего дня, когда речь идет только лишь о конкуренции.

Ранее американская компания Google заблокировала аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) без возможности восстановления, сославшись на санкции. Вице-президент GFCN Даниил Бисслингер заявил, что аккаунт использовался исключительно "для поддержки и продвижения значимых образовательных инициатив".

Речь шла об укреплении устойчивости общества к манипуляциям, развитии культуры достоверной информации и расширении международного сотрудничества. Российское посольство в Вашингтоне раскритиковало подобные меры. В диппредставительстве подчеркнули, что, по имеющейся у них информации, ассоциация не включена ни в один санкционный перечень. Если же она оказалась там по ошибке, это необходимо исправить, отметили дипломаты.

