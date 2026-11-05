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05 ноября, 15:11

Технологии

Суд привлек Google к ответственности по долгам "Гугла" на 91,5 квинтиллиона рублей

Фото: depositphotos/wolterke

Арбитражный суд Москвы признал доказанным наличие оснований для привлечения трех иностранных структур Google к субсидиарной ответственности по обязательствам разорившегося российского ООО "Гугл". Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление подавал конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский. Ответчиками по нему проходят американские Google International LLC, Google LLC, а также ирландская Google Ireland. Совокупный размер текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей. Точная величина ответственности станет известна только после завершения расчетов с кредиторами.

Кроме того, суд взыскал с бывшего гендиректора "Гугла" Дэвида Мунро Снэддона около 23,5 миллиарда рублей убытков. В удовлетворении аналогичных требований к бывшим управляющим директорам компании Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой суд отказал.

Также суд взыскал порядка 160,3 миллиарда рублей убытков с Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо, который входил в число бывших генеральных директоров российской дочерней структуры Google. Деньги поступят в конкурсную массу "Гугла". Основной долг в этой сумме составляет около 101,7 миллиарда рублей, проценты – около 58,6 миллиарда рублей.

Столь крупные суммы накопились из-за решений судов по искам российских СМИ, прежде всего телеканалов, которые добивались разблокировки своих каналов на YouTube. По этим делам структурам Google назначали судебные штрафы за неисполнение решений, причем их размер рос в геометрической прогрессии вместе с длительностью просрочки. В отношении самого "Гугла" сумму штрафа зафиксировали на дату признания компании банкротом.

Ранее Арбитражный суд столицы удовлетворил ходатайство Таляровского и продлил процедуру банкротства компании на полгода. Как пояснил Таляровский, часть операций в рамках дела о банкротстве пока не завершена. Например, до сих пор не рассмотрено заявление о привлечении бывших контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности.

Начальную процедуру банкротства ООО "Гугл" ввел Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2022 года по собственному заявлению филиала. Банкротом компанию признали в октябре 2023-го, тогда же там открыли конкурсное производство.

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