Нейросеть GigaChat задействуют для прямой линии президента

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Нейросеть GigaChat будет принимать обращения граждан на прямую линию Владимира Путина. Это позволит отказаться от автоответчика и увеличить время, отведенное на изложение проблемы, заявил глава Сбербанка Герман Греф на совещании главы государства с членами правительства.

В этом году на прямой линии внедрят два новшества – оператора на базе GigaChat и ИИ-помощника. Ранее автоответчик не справлялся с потоком звонков, а гражданам приходилось укладываться в одну минуту при записи обращения. В результате многие, в том числе пожилые люди, не успевали полностью изложить свою просьбу.

Глава Сбербанка добавил, что из-за прежнего формата около половины обращений оставались без обратной связи. Люди не успевали оставить контактные данные, поэтому специалистам было сложно связаться с ними после рассмотрения вопросов.

ИИ-оператор будет работать круглосуточно, а время на одно обращение увеличат до 30 минут. Нейросеть сможет задавать уточняющие вопросы, чтобы помочь человеку подробнее сформулировать проблему. В Сбербанке рассчитывают, что благодаря нововведению количество полных и детальных обращений вырастет в пять раз.

ИИ-помощник будет выяснять недостающие подробности, если человек из-за волнения упустит важные детали. Греф ожидает, что это позволит профильным ведомствам принимать решения с первого раза по 90% обращений, без дополнительных звонков гражданам.

Кроме того, искусственный интеллект автоматически распределит запросы между ответственными органами власти и коммерческими организациями.

Подготовка к большой пресс-конференции Путина уже началась. В декабре 2026 года мероприятие пройдет в совмещенном формате с прямой линией президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что журналистов из недружественных стран на пресс-конференцию также пригласят.