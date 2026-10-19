Песков анонсировал прямую линию с Путиным в декабре

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре 2026 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ответив на вопрос о сроках проведения мероприятия.

Представитель Кремля подтвердил, что встреча с журналистами и ответы на вопросы граждан запланированы на последний месяц года.

"На декабрь", – уточнил Песков.

В прошлом году на совмещенную с пресс-конференцией прямую линию с российским лидером поступило более трех миллионов вопросов. В основном они касались соцполитики, взаимодействия государства и общества, а также развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения.