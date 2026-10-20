Эксперт Лоикова назвала январь самым невыгодным месяцем для отпуска в 2027 году

В Госдуме назвали месяцы, когда наиболее выгодно брать отпуск в 2027 году. Как выбор дат влияет на доход за месяц и размер выплат на отдых, разбиралась Москва 24.



Когда идти?

Выбор дат отпуска в 2027 году напрямую повлияет на месячный доход, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

По его словам, при постоянном окладе и пятидневной рабочей неделе финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня, объяснил он.





Никита Чаплин депутат Госдумы Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньшая доля оклада приходится на каждый пропущенный рабочий день. Отпускные считают по среднему заработку за предыдущие 12 месяцев.

Тем, кто хочет отдохнуть подольше, Чаплин посоветовал взять паузу с 4 по 7 мая.

"Четыре календарных дня отпуска вместе с выходными дадут десять дней отдыха – с 1 по 10 мая", – отметил он.

Работодатель обязан предоставить отпуск по утвержденному графику. Перенос допускается лишь в исключительных случаях и с согласия работника, напомнил Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что отказать в переносе на желаемые даты можно, если у сотрудника нет права выбирать время отдыха, а также при предложенном дроблении. В первый рабочий год отпуск до шести месяцев предоставляют по соглашению, поэтому работодатель может его не согласовать.

Право на отдых вне установленного срока имеют, в частности, несовершеннолетние, а также женщины – перед отпуском по беременности и родам либо непосредственно после него. Если отпуск делится на части, это требует согласования с работодателем, а продолжительность хотя бы одной из частей не может быть меньше 14 календарных дней, заключил депутат.

Ранее россиянам напомнили, что в случае, когда на период официального отпуска пришлась болезнь, сотрудник вправе перенести даты (если заболевание началось до паузы) либо продлить отдых или перенести оставшиеся дни (если болезнь началась во время отдыха).

Отдохнуть без убытка

К планированию отпуска на следующий год стоит подойти с умом, отметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, чтобы подольше отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит учитывать производственный календарь и механизм расчета отпускных. Также следует выстроить правильную коммуникацию с работодателем.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Январь для отпуска в 2027 году – самый финансово невыгодный месяц из-за большого количества праздников: там всего 15 рабочих дней. Также это февраль и март, в которых мало рабочих дней – по 19.

Сумма отпускных сама по себе не зависит от месяца – она рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Разница в итоговом доходе возникает из-за зарплаты за те дни, когда сотрудник не был в отпуске, отметила Лоикова.

"Формула такая: итоговый доход за месяц – это отпускные плюс зарплата за отработанные дни. Зарплата за отработанные дни – это оклад, деленный на общее число трудовых дней в месяце и умноженный на количество отработанных", – добавила эксперт.

Для примера она взяла сотрудника с окладом в 75 000 рублей, который берет отпуск на 14 календарных дней, то есть примерно на 10 рабочих. Средний дневной заработок для отпускных в таком случае составляет 2 559,73 рубля, а итоговая сумма – 35 836,22 рубля.

"Теперь посмотрим, как меняется итоговая сумма в зависимости от месяца. Возьмем выгодный месяц с 22 рабочими днями. Стоимость одного рабочего дня – 3 409,09 рубля. Зарплата за 12 отработанных дней – 40 909,08 рубля. Итого: отпускные плюс зарплата за отработанные дни – 76 745,30 рубля. Если же взять январь, потеря от общего дохода за месяц составит примерно 14 063,78 рубля", – уточнила Лоикова.

По ее словам, статья 120 Трудового кодекса РФ – ключевой момент для планирования длинного отдыха. Она гласит, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

"Если взять отпуск на 14 дней, а на этот период пришлись праздники, сотрудник будет отдыхать 15, но оплатят только 14", – пояснила эксперт.

В таком случае работодатель обязан продлить отпуск на количество таких праздничных дней. Обычные выходные – суббота и воскресенье – оплачиваются как дни отпуска.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Это не уступка, а прямое требование закона, и работодатель обязан его соблюдать. Если в графике отпусков или заявлении указаны даты, захватывающие праздники, кадровая служба должна правильно оформить продление отдыха.

Также эксперт посоветовала изучить график отпусков и очередность – кто за кем идет.

"Обычно его составляют в декабре. Заранее обсудите планы с руководством, найдите компромисс, аргументируйте с точки зрения работы: "Я планирую отпуск в этот период, у нас затишье по проекту, я успею завершить текущие задачи до отъезда и буду на связи для срочных вопросов". Это показывает, что вы думаете не только о себе", – отметила она.

График обязателен как для работника, так и для работодателя. Поэтому отказ последнего в предоставлении отпуска в указанные в нем даты неправомерен, резюмировала эксперт.

