Депутат Кавшар: больничный засчитывается в страховой стаж при официальной работе

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Время болезни при официальном трудоустройстве учитывается в страховом стаже, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом длительное отсутствие на работе из-за проблем со здоровьем может отразиться на сумме отпускных, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По словам депутата, периоды временной нетрудоспособности включаются в страховой стаж при условии, что работодатель официально оформил сотрудника и перечисляет за него страховые взносы в Социальный фонд России. Сам по себе больничный не может стать причиной отмены ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

Кавшар также пояснила, что делать, если болезнь совпала с отдыхом. Когда сотрудник заболел до начала отпуска, он может подать заявление о переносе дат. Если же заболевание началось уже во время отдыха, работник вправе продлить отпуск или перенести оставшиеся дни на другой период.

Однако при длительном больничном доход сотрудника может существенно снизиться. Как отметила парламентарий, это способно повлиять на размер отпускных, поскольку он зависит от среднего заработка и количества фактически отработанных дней в расчетном периоде.

Средний дневной заработок для оплаты отпуска и выплаты компенсации за неиспользованные дни рассчитывается за последние 12 календарных месяцев, уточнила Кавшар.

Ранее сообщалось, что в 2027 году минимальная выплата по больничному может составить от 933 до 1 033 рублей в день. При этом итоговая выплата будет зависеть от количества дней в месяце.