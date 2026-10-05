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05 октября, 06:15

Общество

В России с 2027 года может вырасти минимальный размер больничного

В России с 2027 года может вырасти минимальный размер больничного

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В 2027 году минимальная выплата по больничному может составить от 933 до 1 033 рублей в день в зависимости от месяца. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Если МРОТ вырастет до 28 935 рублей, минимальный среднедневной заработок для расчета пособия составит 951,29 рубля. При этом итоговая выплата будет зависеть от количества дней в месяце.

Для сравнения, в 2026 году минимальный среднедневной заработок составляет 890,73 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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