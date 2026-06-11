Жители Раменок пожаловались на постоянные дрифт-заезды во дворах

Жители столичного района Раменки жалуются на дрифтеров, которые регулярно устраивают ночные заезды рядом с жилыми домами. По словам местных жителей, новая дорога на Мосфильмовской улице стала местом притяжения для любителей экстремального вождения.

Автомобилисты устраивают гонки и дрифт-круги в любое время года, включая ночные часы. Какая ответственность грозит нарушителям? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.