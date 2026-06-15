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15 июня, 13:03

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес назвала фильм "Земля кочевников" худшим в своей жизни

Фото: legion-media.com/SOPA Images Limited/Alamy Live News

Актриса Дженнифер Лопес в разговоре с актером Бреттом Голдстейном призналась, что ей не понравилась драма "Земля кочевников" 2021 года. Об этом сообщает "Радио 1".

Лопес назвала фильм режиссера Хлои Чжао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли, который получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", худшим из всех когда-либо просмотренных.

При этом актриса подчеркнула, что ее оценка носит исключительно субъективный характер и связана с личными предпочтениями в кино. По словам Лопес, она любит романтические комедии, мюзиклы и триллеры, тогда как более тяжелые драматические истории ей сложнее воспринимать.

"Мне просто не понравилось. Это не для меня. Это дело вкуса. Знаю, нам нужны фильмы о горе. Я понимаю это", – отметила она.

Лопес добавила, что не ставит под сомнение художественную ценность картины и понимает ее признание со стороны критиков, однако лично ей было сложно оценить фильм по достоинству.

Ранее режиссер Стивен Спилберг заявил, что несколько раз пытался добиться права снять фильм о Джеймсе Бонде. По его словам, желание в нем проснулось после просмотра первой части бондианы. Однако создатель кинофраншизы ответил ему отказом.

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