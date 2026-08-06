В Госдуме призвали работодателей отпускать сотрудников домой пораньше в жару

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил работодателям при возможности отпускать своих сотрудников пораньше домой в жаркую погоду. Его слова передает РИА Новости.

"Конечно, любой работодатель, который относится с пониманием и уважением к своим сотрудникам, должен проявлять некую гибкость в таких вопросах", – отметил парламентарий.

Он указал, что работодателям необходимо смотреть на обстоятельства комплексно и с уважением относиться к сотрудникам, работающим в жару. Нилов напомнил, что санитарные нормы регулируют продолжительность рабочего дня при определенной температуре в офисе.

По словам депутата, при значениях в 28,5 градуса рабочий день должен быть сокращен на 1 час, при 29 градусах – на 2 часа, при 30,5 – на 3 часа, а при температуре выше 32 градусов сотрудников следует отпускать домой, поскольку это является критически опасным для здоровья.

При этом если в помещении установлен кондиционер, то сокращение рабочего дня не предполагается, пояснил парламентарий.

Жара до 31 градуса ожидается в Москве к концу рабочей недели. В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, ночью температура составит 16–18 градусов, а в пятницу может подняться до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 29–31 градуса.

