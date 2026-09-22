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22 сентября, 18:24

Происшествия

Пилот упавшего в ФРГ истребителя F-16 катапультировался

Фото: ТАСС/EPA/Andrzej Jackowski

Пилот истребителя F-16, который потерпел крушение на военном аэродроме Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, успешно катапультировался. Об этом заявили представители авиабазы Военно-воздушных сил США.

В настоящее время пилоту оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел днем 22 сентября. Очевидцы рассказали, что самолет стал быстро терять высоту сразу после взлета. Иностранные СМИ также писали, что в воздух поднялись два судна, но рухнуло только одно из них.

Над территорией базы заметны клубы черного дыма. Причины случившегося выясняются, на месте работают экстренные службы.

При этом известно, что на базе Шпангдалем размещены американские истребители F-16. Этот аэродром наряду с Рамштайном считается одной из ключевых баз США в Европе.

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