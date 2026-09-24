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24 сентября, 09:31

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Захарова: Лавров и Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию вокруг Украины

Захарова раскрыла детали переговоров между Лавровым и Рубио в Нью-Йорке

Фото: mid.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили ситуацию вокруг Украины, возможности минимизации ущерба отношениям России и США и влияние ударов по энергетической инфраструктуре на мировые рынки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, раскрывая детали встречи.

По ее словам, разговор был предметным, а отдельное внимание стороны уделили связи между ситуацией вокруг украинского урегулирования и дестабилизацией мировых энергетических рынков. Захарова заявила, что американская сторона увидела прямую связь между ударами Киева по инфраструктурным объектам и колебаниями цен на энергоресурсы.

Представитель МИД также отметила, что Москва неоднократно обращала внимание на удары по трансграничным энергетическим проектам, связанным не только с Россией, но и с Казахстаном, Турцией и другими странами.

"Если киевский режим объявил экстремистский террористический поход против энергетики мировой, то это не только ситуация, которая развивается вокруг российских энергетических объектов. Это намного более широкая карта, которая лежит на столе у (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", – резюмировала она в интервью Владимиру Соловьеву на канале "Соловьев Life".

Встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке 23 сентября – она продолжалась около часа.

Кроме того, по итогам встречи Рубио заявил, что ограниченные или временные прекращения огня на Украине не приведут к завершению конфликта, поскольку не устраняют лежащие в его основе коренные противоречия. При этом он отметил, что стороны выразили заинтересованность в ограниченной паузе, затрагивающей поставки зерна и энергоносителей.

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