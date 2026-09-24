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24 сентября, 12:47

Происшествия

Движение на МКАД затруднено из-за аварии у ТЦ "Мега Теплый Стан"

Фото: depositphotossvedoliver/svedoliver

Движение транспорта на внутренней стороне 40-го километра МКАД затруднено из-за автоаварии у ТЦ "Мега Теплый Стан". Об этом сообщает столичный Дептранс.

Авария произошла у гипермаркета OBI. В результате ЧП движение в сторону поселка Мосрентген затруднено на 1,4 километра и осуществляется по трем полосам из пяти. Водителей просят учитывать данные ограничения при планировании поездки.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее на дублере Ярославского шоссе в столице загорелся автомобиль, из-за чего движение в сторону центра было временно затруднено на 3 километра. Инцидент произошел в районе дома 13, корпуса 2.

До этого четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы. При этом среди пострадавших есть один ребенок, а еще один человек находится в тяжелом состоянии.

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