В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии

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19 военнослужащих унесло в Каспийское море во время учений Военно-морских сил Казахстана в Мангистауской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

Инцидент произошел 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. Военнослужащих унесло в море из-за резкого ухудшения метеорологических условий и усиления ветра.

"На данный момент зафиксирована гибель девяти военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных", – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. Для поиска пропавших задействованы авиация, а также подразделения Минобороны и МЧС республики.

Ранее теплоход "Русский Восток" без экипажа и груза сорвало с якоря во Владивостоке. После этого судно село на мель у Токаревского маяка. Загрязнения акватории не зафиксировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом в июне транспортная прокуратура уже обращалась в суд с иском к судовладельцу о возложении обязанности обеспечить безопасную стоянку судна.