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08 сентября, 03:51

Происшествия

Теплоход без экипажа сорвало с якоря во Владивостоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Теплоход "Русский Восток" без экипажа и груза сорвало с якоря во Владивостоке, после чего судно село на мель у Токаревского маяка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в Амурском заливе. Загрязнения акватории не зафиксировано, пострадавших нет. Сейчас проводится проверка действий уполномоченных органов.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в июне 2026 года Приморская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к судовладельцу о возложении обязанности обеспечить безопасную стоянку судна. Иск находится на рассмотрении.

Ранее в Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври столкнулись два сухогруза под турецким флагом – Alsu и Tuğberk İmamoğlu. К месту инцидента сразу же направили поисково-спасательные отряды, подразделения береговой охраны, вертолеты и буксиры. Причины ЧП устанавливаются.

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