Гражданская инфраструктура повреждена в Саратове из-за атаки БПЛА

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В результате атаки вражеских дронов в Саратове зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На месте ЧП уже работают все оперативные службы. Кроме того, по предварительным данным, в результате воздушной атаки есть пострадавшие.

Ранее один человек погиб и еще четверо пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Пермский край. При атаке был поврежден многоквартирный дом. Для жителей развернули пункт временного размещения.

По факту атаки БПЛА возбудили уголовное дело о террористическом акте. Следователи проводят ряд мероприятий для сбора доказательств, установления обстоятельств инцидента, типов и моделей дронов, а также причастных к преступлению лиц.