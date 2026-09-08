ТАСС: взрывы прозвучали ночью в Киеве и Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов раздалась минувшей ночью в Киеве и Одессе на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Подробности случившегося пока не раскрываются, местные власти никак не комментировали произошедшее. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат практически во всех областях Украины.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Также были атакованы места хранения БПЛА и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, войска России поразили сухогруз "Мавка" с военно-техническим имуществом в порту Черноморска. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил. Он использовался для разгрузки военных грузов, которые страны Запада поставляли ВСУ.