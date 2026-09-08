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01:58

Политика

МО РФ предложило взыскивать с осужденных военных часть выплаты по контракту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобороны России выдвинуло проект постановления правительства, предусматривающий взыскание с осужденных военнослужащих части единовременной выплаты по контракту. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, если суд признает военнослужащего виновным в преступлении по Уголовному кодексу и вынесет приговор, не связанный с лишением свободы, при этом военный не будет уволен со службы, то выплаченная ему сумма подлежит возврату. Взыскание рассчитывается пропорционально времени, оставшемуся до окончания контракта, за полные месяцы.

В пояснительной записке отмечается, что такая мера направлена на повышение мотивации военнослужащих к соблюдению законодательства при прохождении службы.

Ранее сообщалось, что штатная численность Вооруженных сил (ВС) России была увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений.

По данным Минобороны, изменения боевого состава и численности ВС РФ, а также противодействие возникающим угрозам привели к росту потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры.

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