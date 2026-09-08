Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку после коррупционного скандала

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, назвав решение политическим.

Он также заявил, что не причастен к новому расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором фигурируют сотрудники его офиса.

"Моя позиция насчет обвинений остается неизменной", – подчеркнул он.

Кравченко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с просьбой принять его отставку.

Кроме того, по данным базы МВД России, Кравченко был переобъявлен в розыск. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно – не уточняется.

7 сентября Кравченко заявил, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности пригласил его на заседание для разъяснений по делу НАБУ о мошеннических кол-центрах.

В конце августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по разоблачению преступной организации из офиса Зеленского.

Группировкой руководили действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица.

На фоне этого Зеленский уволил заместителя главы офиса Ирину Мудрую. Позже она была задержана. С ней проводили следственные действия.