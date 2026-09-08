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Четыре человека погибли в результате ДТП на Ставрополье
Фото: МАХ/"Прокуратура Ставропольского края"
Два легковых автомобиля столкнулись в Новоалександровском округе Ставропольского края. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка. О происшествии сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Предварительно, ДТП случилось на 11-м километре трассы Новоалександровск – Кропоткин, в районе поселка Южного. Также при столкновении несколько человек получили травмы.
Прокуратура организовала проверку по факту аварии. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.
Ранее четыре человека, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в аварии с четырьмя автомобилями в Стерлитамакском районе Башкирии. После ДТП всех пострадавших доставили в городскую больницу.
Между тем во Владимирской области грузовик столкнулся с электричкой, из-за чего с рельсов сошли два вагона. В результате водитель машины погиб. Инцидент произошел около станции Бельково.
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