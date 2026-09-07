Тринадцать жителей ДНР пострадали из-за атак украинских БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тринадцать мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе подросток, получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили двое мужчин, женщина и подросток 2010 года рождения. При вечерней атаке на привокзальной площади оказался ранен молодой человек, а на железнодорожной станции Донецк-Северный пострадала проводник электропоезда Донецк – Иловайск.

В Мариуполе ранения средней степени тяжести получили трое мирных жителей. В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на троллейбус тяжелые ранения получил водитель – мужчина 1980 года рождения, также пострадал мужчина 1983 года рождения. Еще один мужчина пострадал при атаке на автомобиль в Никитовском районе Горловки.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.

Он также уточнил, что повреждены три домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус, автобус, три грузовых и десять легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь и Ясиноватском муниципальном округе.

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по торговому центру "Галактика" в Мариуполе – последнему строительному гипермаркету в ДНР. В результате атаки гипермаркет полностью сгорел.

В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над территорией РФ. Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областей, а также Пермского края, Крыма и акваторией Черного моря.