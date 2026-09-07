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07 сентября, 20:27

Происшествия

Британская парашютистка выжила после падения с трехкилометровой высоты

Фото: AP/Alberto Pezzali

Британская парашютистка Холли Уиффен выжила после падения с высоты около трех километров с нераскрывшимся парашютом. Об этом сообщает газета Sun.

Инцидент произошел во время группового прыжка на аэродроме Лангар недалеко от Ноттингема. Уиффен выпрыгнула из самолета на высоте около 3 600 метров, однако вскоре после прыжка другой парашютист случайно ударил ее ногой по голове, из-за чего она потеряла сознание.

Происшествие попало на камеру GoPro. На кадрах видно, как один из парашютистов попытался помочь Уиффен, но не успел, так как был вынужден раскрыть собственный парашют.

В бессознательном состоянии она упала на хвойное дерево, которое замедлило падение и спасло ей жизнь. В результате падения Уиффен получила перелом левой ноги, повреждение позвоночника и ушибы. Позже она заявила, что собирается вернуться к своему хобби.

Ранее два человека погибли при крушении параплана в Сахалинской области. Сверхлегкий летательный аппарат упал на заброшенном аэродроме в 2,5 километра севернее села Березняки. Следственными органами по факту ЧП была организована доследственная проверка.

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