04 мая, 12:27

Происшествия

Стилист Юлия Гаврилова погибла при прыжке с парашютом

Фото: vk.ru/gavrilova_style

Столичный стилист, парикмахер-модельер и специалист по мужским стрижкам Юлия Гаврилова погибла, совершив неудачный прыжок с парашютом. Об этом сообщили в телеграм-канале компании "Академия Долорес", где она работала преподавателем.

Отмечается, что Гаврилова была не только мастером, но и наставником, который "формировал уровень, мышление и уверенность сотен стилистов".

"Ее уважали за профессионализм, ценили за искренность и тепл и любили за ту энергию, с которой она передавала знания", – добавили коллеги.

Гаврилова была мастером международного класса, а также призером чемпионатов России, Европы и мира по парикмахерскому искусству.

Ранее парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ленинградской области. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел на территории аэродрома Северный ветер в деревне Путилково. Предварительной причиной гибели стал отказ парашютной системы и позднее раскрытие запасного парашюта. Возбуждено уголовное дело.

