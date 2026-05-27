Более 3 млн человек посетили столичные библиотеки за первый квартал 2026 года

Фото: пресс-служба Депкульта

Ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. В Москве работает 440 подведомственных городу читален с общим фондом свыше 15 миллионов изданий, и почти 3 миллиона из них жители столицы взяли в первом квартале этого года, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В прошлом году московские библиотеки приняли 13,3 миллиона человек, а с января по март 2026-го – уже больше 3 миллионов посетителей. Сегодня это не только хранилища книг, но и творческие пространства, где регулярно проводят встречи с писателями, музыкальные вечера, лекции и занятия литературных клубов", – рассказала она.

По ее словам, в 2025 году в столичных читальнях прошло более 64 тысяч мероприятий.

Уже совсем скоро, 30 мая, для жителей и гостей столицы организуют акцию "Единый день открытых дверей" в библиотеках и культурных центрах города. Посетителей ждут три сотни площадок в разных округах Москвы и насыщенная программа с презентациями книг, квизами, поэтическими чтениями и другими событиями.

Современный облик и удобные сервисы

Столичные библиотеки регулярно обновляют: приводят в порядок помещения, устанавливают современное оборудование, пополняют книжные фонды. В прошлом году отремонтировали 17 учреждений.

В некоторых есть коворкинги – зоны для комфортной работы или учебы, где можно провести и свои мероприятия: тренинги, мастер-классы, переговоры и презентации. Например, такие пространства расположены в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина, Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова, библиотеке № 91 имени Э. Л. Войнич.

В библиотеках Москвы также продолжают активно внедрять новые технологии, позволяющие сделать процесс выдачи книг еще более удобным. В части из них читатели могут оформить издания самостоятельно – достаточно положить выбранные экземпляры на платформу станции самообслуживания, отсканировать метку и ввести номер единого читательского билета (ЕЧБ). Данные автоматически обновятся в личном профиле.

ЕЧБ дает возможность брать книги во всех городских библиотеках. Только за первые 3 месяца этого года было оформлено около 40 тысяч таких билетов, а их общее число приближается к 1,4 миллиона.

Для владельцев ЕЧБ доступен цифровой сервис "Библиотеки Москвы". Здесь можно узнать, в какой из столичных читален есть нужная литература и периодика, заказать интересующие экземпляры и продлить срок хранения. С его помощью пользователи забронировали уже 1,1 миллиона изданий.

Помимо тематических книжных подборок и персональных рекомендаций, в сервисе также представлена афиша мероприятий библиотек: концертов, спектаклей, лекций.

Например, в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара для юных москвичей регулярно организуют интерактивные занятия и викторины, встречи с писателями и иллюстраторами книг.

"Для меня библиотека – это место силы. Учреждение меняется со временем, в нем появляется новое оборудование и мебель. Но неизменными всегда остаются уважение к читателю и понимание значения книги в становлении личности", – отметила главный библиотекарь Татьяна Рудишина, которая работает здесь 42 года.

Одно из наиболее ярких событий – ежегодная акция "Библионочь", которая в 2026-м прошла уже в 15-й раз. Программа включала сотни мероприятий в разных форматах: от лекций литературоведов и театрализованных постановок до мастер-классов по хохломской и гжельской росписи.

Сейчас в столице проходит конкурс "Московские мастера" в номинации для библиотекарей. Первый тур провели 26 мая, второй запланирован на 16 июня, а финал – на 30 июня. Конкурсантам нужно будет разработать и презентовать собственные проекты для библиотек, например концепции мастер‑классов, лекций, выставок или подкастов. Лауреаты получат дипломы и денежные призы.

Ранее в московских библиотеках установили станции самообслуживания. Благодаря им читатели смогут быстрее получать книги, а сотрудники – вести учет изданий в режиме реального времени.

Устройства оборудованы системой радиочастотной идентификации (RFID), поэтому книгу можно вернуть легко и быстро без посторонней помощи. Издания необходимо положить на платформу станции, отсканировать метку и ввести номер единого читательского билета. После этого сведения сразу попадают в профиль читателя. Также там можно и продлить срок пользования.