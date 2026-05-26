Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 11:07

Город

Наталья Сергунина: день открытых дверей пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

Фото: пресс-служба Депкульта

30 мая в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет познавательная акция "Единый день открытых дверей". Для жителей и гостей столицы подготовили экскурсии, концерты, презентации книг, лекции, мастер-классы, спектакли, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Посетителей ждет три сотни площадок в разных округах города. Все желающие познакомятся с работой культурных учреждений, поучаствуют в творческих встречах и литературных квизах, послушают стихи классиков и молодых поэтов", – отметила Наталья Сергунина.

В библиотеке № 54 к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова приурочат лекцию "Рукописи не горят. Мастер и его бессмертные произведения", а музыкальную программу в культурном центре "Маяк" посвятят таланту Сергея Есенина.

В библиотеке № 16 имени А. Н. Островского проведут экскурсию по фотовыставке "Москва ХIХ и ХХ веков", в библиотеке № 84 горожан познакомят с подвигами защитников столицы в период Великой Отечественной войны.

В Центральной библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой организуют рок-концерт выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных. Любителей фортепианной музыки приглашают на выступление в библиотеку-читальню имени А. С. Пушкина.

В библиотеке № 93 имени А. А. Блока юным гостям расскажут о сказках народов России и покажут фрагменты советских мультфильмов, в культурном центре "Вдохновение" представят спектакль "Сказка о золотом петушке", в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина предложат присоединиться к настольным играм.

Кроме того, на многих площадках запланирована серия практических занятий. Например, в библиотеке № 49 ребята займутся лепкой из глины и созданием весенних картин акварелью, в культурном центре "Меридиан" – сборкой роботов, в библиотеке № 97 изучат основы шахмат. В Культурном центре "ЗИЛ" намечены уроки по хореографии, актерскому мастерству и сценической речи.

В библиотеке № 60 имени О. Э. Мандельштама представят экспозицию детских рисунков "Сказок пушкинских страницы", проведут встречу писателей и поэтов "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет", а еще организуют концерт арфы "Я помню чудное мгновенье".

Расписание мероприятий опубликовано на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. На некоторые из них необходима предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".

Ранее на столичной платформе "Город идей" завершился проект "Библиотеки будущего". Число его участников достигло почти семи тысяч человек. Они обсудили новые технологические решения для библиотек, подведомственных Департаменту культуры Москвы, а также развитие их сайтов и социальных сетей.

Читайте также


городкультура

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика