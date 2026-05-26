Наталья Сергунина: день открытых дверей пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

30 мая в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет познавательная акция "Единый день открытых дверей". Для жителей и гостей столицы подготовили экскурсии, концерты, презентации книг, лекции, мастер-классы, спектакли, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Посетителей ждет три сотни площадок в разных округах города. Все желающие познакомятся с работой культурных учреждений, поучаствуют в творческих встречах и литературных квизах, послушают стихи классиков и молодых поэтов", – отметила Наталья Сергунина.

В библиотеке № 54 к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова приурочат лекцию "Рукописи не горят. Мастер и его бессмертные произведения", а музыкальную программу в культурном центре "Маяк" посвятят таланту Сергея Есенина.

В библиотеке № 16 имени А. Н. Островского проведут экскурсию по фотовыставке "Москва ХIХ и ХХ веков", в библиотеке № 84 горожан познакомят с подвигами защитников столицы в период Великой Отечественной войны.

В Центральной библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой организуют рок-концерт выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных. Любителей фортепианной музыки приглашают на выступление в библиотеку-читальню имени А. С. Пушкина.

В библиотеке № 93 имени А. А. Блока юным гостям расскажут о сказках народов России и покажут фрагменты советских мультфильмов, в культурном центре "Вдохновение" представят спектакль "Сказка о золотом петушке", в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина предложат присоединиться к настольным играм.

Кроме того, на многих площадках запланирована серия практических занятий. Например, в библиотеке № 49 ребята займутся лепкой из глины и созданием весенних картин акварелью, в культурном центре "Меридиан" – сборкой роботов, в библиотеке № 97 изучат основы шахмат. В Культурном центре "ЗИЛ" намечены уроки по хореографии, актерскому мастерству и сценической речи.

В библиотеке № 60 имени О. Э. Мандельштама представят экспозицию детских рисунков "Сказок пушкинских страницы", проведут встречу писателей и поэтов "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет", а еще организуют концерт арфы "Я помню чудное мгновенье".

Расписание мероприятий опубликовано на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. На некоторые из них необходима предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".

Ранее на столичной платформе "Город идей" завершился проект "Библиотеки будущего". Число его участников достигло почти семи тысяч человек. Они обсудили новые технологические решения для библиотек, подведомственных Департаменту культуры Москвы, а также развитие их сайтов и социальных сетей.