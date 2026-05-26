Новые учебники по 3 предметам для старших классов поступят в школы РФ в 2027 году

Новые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников должны поступить в российские школы в сентябре 2027 года, а учебные пособия по остальным предметам – в 2028-м. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на общем собрании членов академии, передает РИА Новости.

Он уточнил, что авторские коллективы учебников были созданы с участием членов РАН. В частности, их возглавляют академики Валерий Козлов, Григорий Трубников, Арутюн Аветисян, Степан Калмыков и Михаил Кирпичников.

Красников рассказал, что подготовленные коллективами издания должны пройти экспертизу тематических отделений. Затем пособия будут изучены на междисциплинарном совете. Это необходимо, чтобы обеспечить согласованность между учебниками по разным дисциплинам.

"То есть чтобы школьники, изучая физику, уже на достаточном уровне владели математикой. Или же, изучая химию, имели представление о физических законах", – пояснил президент РАН.

После этого, продолжил он, пособия пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии. Должна быть уверенность в том, что ученики того или иного возраста смогут освоить материал и точно справятся с нагрузкой без ущерба для здоровья, добавил Красников.

В свою очередь, Минпросвещения готовит обновление учебной литературы по информатике для старших классов. Новые учебники могут включить в федеральный перечень в следующем году, после чего школы смогут начать по ним преподавать, указал ранее глава ведомства Сергей Кравцов.