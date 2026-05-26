Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 11:39

Общество

Новые учебники по 3 предметам для старших классов поступят в школы РФ в 2027 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников должны поступить в российские школы в сентябре 2027 года, а учебные пособия по остальным предметам – в 2028-м. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на общем собрании членов академии, передает РИА Новости.

Он уточнил, что авторские коллективы учебников были созданы с участием членов РАН. В частности, их возглавляют академики Валерий Козлов, Григорий Трубников, Арутюн Аветисян, Степан Калмыков и Михаил Кирпичников.

Красников рассказал, что подготовленные коллективами издания должны пройти экспертизу тематических отделений. Затем пособия будут изучены на междисциплинарном совете. Это необходимо, чтобы обеспечить согласованность между учебниками по разным дисциплинам.

"То есть чтобы школьники, изучая физику, уже на достаточном уровне владели математикой. Или же, изучая химию, имели представление о физических законах", – пояснил президент РАН.

После этого, продолжил он, пособия пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии. Должна быть уверенность в том, что ученики того или иного возраста смогут освоить материал и точно справятся с нагрузкой без ущерба для здоровья, добавил Красников.

В свою очередь, Минпросвещения готовит обновление учебной литературы по информатике для старших классов. Новые учебники могут включить в федеральный перечень в следующем году, после чего школы смогут начать по ним преподавать, указал ранее глава ведомства Сергей Кравцов.

Единые учебники по русскому языку и литературе введут для старшеклассников в России

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика