26 мая, 13:25

Продажи автомобилей Volga начнутся в России в июне

Фото: volga.auto

Продажи автомобилей Volga стартуют в России в июне 2026 года. В модельную линейку бренда вошли кроссоверы К40 и К50, а также седан С50, сообщила пресс-служба компании.

Стоимость бизнес-седана будет начинаться от 2,9 миллиона рублей. Его длина составляет 4 825 миллиметров, колесная база – 2 800 миллиметров. Модель оснащена 2-литровым турбодвигателем с мощностью 150 или 200 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Кроссовер Volga K40 можно будет приобрести по цене от 2,75 миллиона рублей. Автомобиль доступен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил с 7-ступенчатой роботизированной КПП или 2-литровым двигателем на 200 лошадиных сил с 8-ступенчатой автоматической коробкой и полным приводом.

Кроссовер Volga K50 будет стоить от 4,2 миллиона рублей. Он оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Гарантия на машины предоставляется на срок 5 лет или 150 000 километров пробега.

Ранее российский "АвтоВАЗ" представил вторую модель линейки коммерческих автомобилей SKM – SKM M9, производство которой планируется на площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти. Она оборудована дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и доступна с 9-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Мосгортранс первым в России закупил новые электромобили LADA e-Largus

