Седьмая Московская неделя моды пройдет с 26 сентября по 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет седьмая Московская неделя моды. Прием заявок на участие уже открыт, он продлится до 12 июля на официальном сайте события. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Предыдущие сезоны проекта объединили около тысячи российских и зарубежных дизайнеров. Например, благодаря шестой Неделе моды представители индустрии подписали больше 70 партнерских соглашений, а общий объем обсуждаемых сделок превысил 400 миллионов рублей", – рассказала Сергунина.

В рамках предстоящего события запланированы показы коллекций отечественных и иностранных брендов, лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Кроме того, все желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.

Продвижение и рост продаж

Многие дизайнеры отмечают, что участие в проекте помогло им повысить узнаваемость коллекций и нарастить продажи. Среди них – соосновательница бренда женской одежды из Твери Юлия Привалова.

"Всего за год благодаря Московской неделе моды мы увеличили все ключевые показатели. Реализация выросла вдвое, производственные мощности – на 110%, выручка прибавляет 50% после каждого сезона. Мы открыли бутик в столичном универмаге, закрепились в шести регионах России и выстроили долгосрочные оптовые отношения с байерами", – добавила она.

По мнению дизайнера из Краснодара Олега Левицкого, один показ на таком масштабном событии эквивалентен примерно шести месяцам регулярного продвижения, включая фотосессии, ведение аккаунтов и маркетинговую активность.

"Участие в Московской неделе моды дало эффект, сопоставимый с результатами нескольких месяцев системной работы над развитием бренда. Мы зафиксировали рост продаж на 70%, увеличили аудиторию в социальных сетях в четыре раза, привлекли новых партнеров и заключили контракт с компанией, объем закупки которой сопоставим с двумя среднемесячными выручками бренда. Помимо этого, расширилась и география присутствия в Москве, Краснодаре, Волгограде, Курске, Воронеже, Рязани, Владивостоке", – поделился дизайнер.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

С 2023 года под эгидой Московской недели моды проводится международный форум BRICS+ Fashion Summit. За все время он объединил сотни российских и зарубежных дизайнеров, руководителей ведущих компаний, управленцев, экспертов профильных ассоциаций и журналистов из 109 государств. В прошлом году деловое событие посетили свыше 260 профессионалов из 65 стран – трети государств мира.

Прошлая, шестая неделя моды проходила в столице с 14 по 19 марта. В ее рамках состоялось более 80 показов. Представители фешн-индустрии продемонстрировали свои коллекции широкой аудитории и провели деловые переговоры с потенциальными партнерами.