МИД РФ выразил протест поверенному Чехии из-за задержания митрополита Илариона

МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Чехии Яну Ондржейке из-за задержания в Карловых Варах митрополита Илариона (Алфеева). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Указано на абсурдность и полную безосновательность обвинений в "производстве и обороте наркотических средств", выдвинутых в отношении православного иерарха", – говорится в заявлении.

Министерство подчеркнуло, что полицейская операция, осуществленная на основании анонимной информации, демонстрирует ее спланированный и провокационный характер. На фоне этого ведомство потребовало незамедлительного освобождения митрополита и прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии.

Митрополита Илариона задержали 25 мая. Его обвинили в якобы хранении наркотических веществ и отправили в СИЗО, изъяв все личные вещи.

Позже стало известно, что в заключении митрополит долгое временя находился без еды. По словам его адвоката, питание ему предоставили только после полуночи. При этом на следующий день не было завтрака.

В свою очередь, РПЦ намерена использовать все доступные правовые механизмы для защиты митрополита Илариона. Церковь окажет своему клирику всю необходимую юридическую помощь в строгом соответствии с законодательством.

