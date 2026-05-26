Российская армия сбила три управляемые авиаракеты SCALP

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали три управляемые авиаракеты SCALP. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Также российские силы уничтожили 255 украинских дронов самолетного типа.

Вместе с тем ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Штурм двух сел провели подразделения группировки войск "Север".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона в ходе спецоперации на Украине не желает наносить чрезмерного ущерба территориям, на которых проживают русские. По его словам, войска РФ последовательно решают задачи СВО.

За текущий год уже было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле.