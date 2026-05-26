Садовод Воронова: помидоры, баклажаны и огурцы больше всего боятся похолодания

Резкое похолодание может способствовать падению иммунитета практически у всех культур в огороде. При этом помидоры, баклажаны, огурцы и кабачки боятся холодов больше всего, предупредила в разговоре с Москвой 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил о вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце мая. Температура днем в последние дни месяца может составлять порядка 9–10 градусов, а ночью в Подмосковье – до плюс 2–7.

По мнению Вороновой, в саду даже при условии выпавшего снега точно ничего не пострадает, поэтому спешить укрывать ягодные кустарники и плодовые деревья не стоит.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Ни жимолость, ни ранняя смородина не сбросят завязи. И даже виноград, который обычно самый теплолюбивый, следует укрывать только при условии, что температура понизится до минус 3.

Однако если говорить об огороде, то больше всего боятся холода помидоры и баклажаны. Но эти овощи, как правило, выращивают в теплице, поэтому культуры в безопасности.

"При этом на уличную грядку с огурцами и кабачками, если они уже взошли, стоит поставить дуги и натянуть сверху укрывной материал", – посоветовала Воронова.

В целом предстоящий температурный перепад способствует падению иммунитета практически у всех культур в огороде. Поэтому уже сейчас есть смысл опрыскать их раствором иммуностимулирующего препарата. В противном случае из-за сильного стресса культуры могут начать болеть, заключила садовод.

