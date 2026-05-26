26 мая, 16:33

Садовод Воронова: помидоры, баклажаны и огурцы больше всего боятся похолодания

Фото: 123RF.com/arinahabich

Резкое похолодание может способствовать падению иммунитета практически у всех культур в огороде. При этом помидоры, баклажаны, огурцы и кабачки боятся холодов больше всего, предупредила в разговоре с Москвой 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил о вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце мая. Температура днем в последние дни месяца может составлять порядка 9–10 градусов, а ночью в Подмосковье – до плюс 2–7.

По мнению Вороновой, в саду даже при условии выпавшего снега точно ничего не пострадает, поэтому спешить укрывать ягодные кустарники и плодовые деревья не стоит.

Ни жимолость, ни ранняя смородина не сбросят завязи. И даже виноград, который обычно самый теплолюбивый, следует укрывать только при условии, что температура понизится до минус 3.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Однако если говорить об огороде, то больше всего боятся холода помидоры и баклажаны. Но эти овощи, как правило, выращивают в теплице, поэтому культуры в безопасности.

"При этом на уличную грядку с огурцами и кабачками, если они уже взошли, стоит поставить дуги и натянуть сверху укрывной материал", – посоветовала Воронова.

В целом предстоящий температурный перепад способствует падению иммунитета практически у всех культур в огороде. Поэтому уже сейчас есть смысл опрыскать их раствором иммуностимулирующего препарата. В противном случае из-за сильного стресса культуры могут начать болеть, заключила садовод.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, как защитить огород от гигантских леопардовых слизней. В частности, помогут ловушки: надо вкопать в землю банку и налить в нее пиво, квас или залить водой куски любых фруктов.

