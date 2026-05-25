В Московском регионе в конце мая может выпасть снег

Выпадение снега в столичном регионе в последние дни мая нельзя 100-процентно гарантировать, но вероятность такого погодного сценария достаточно высока. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в некоторых районах области не фоне общего похолодания возможны небольшие снежные осадки, которые будут смешиваться с дождем и таять, не достигая поверхности земли.

"Там, где достигнет, сразу растает – подстилающая поверхность еще достаточно теплая", – объяснил Ильин.

Согласно прогнозу метеоролога, всю текущую рабочую неделю – с 25 по 29 мая, а также в субботу, 30-го числа – среднесуточные температуры будут на 6–7 градусов ниже нормы. Средние показатели для последнего месяца весны составляют 13,6 градуса, а в последней декаде – 15–16.

"А мы будем иметь порядка 9–10 градусов. Будет достаточно дождливо, облачно, временами пасмурно. Все это вызвано влиянием полярно-арктического циклона, который сейчас находится над Архангельской областью", – пояснил метеоролог.

Столичный регион окажется в его холодной тыловой части, что и приведет к понижению температуры. В частности, в понедельник, 25 мая, в мегаполисе столбики термометров поднимутся до 18–20 градусов, а уже во вторник, 26-го числа, начнутся опускаться до 12–17 в области.

В четверг и пятницу, 28–29 мая, показатели будут колебаться от 8 до 13 градусов, из которых более высокие значения ожидаются в Москве. В области же местами воздух прогреется не выше 8–10 градусов.

В свою очередь, ночные температуры в эти два дня будут минимальными: в Подмосковье 2–7 градусов, а в городе – 5–7.

"При температурах плюс 4 градуса и ниже (прогнозируется минимальная температура плюс 2 градуса в Московской области) и нахождении в тыловой части циклона могут формироваться облака, дающие осадки в смешанной фазе", – заключил Ильин.

В последние выходные мая погода в Москве начнет выправляться и воздух прогреется до 13–15 градусов. В начале июня тепло окончательно вернется в город. Температура воздуха в первые дни лета будет превышать отметку в 20 градусов.