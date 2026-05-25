Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:53

Общество

В Московском регионе в конце мая может выпасть снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выпадение снега в столичном регионе в последние дни мая нельзя 100-процентно гарантировать, но вероятность такого погодного сценария достаточно высока. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в некоторых районах области не фоне общего похолодания возможны небольшие снежные осадки, которые будут смешиваться с дождем и таять, не достигая поверхности земли.

"Там, где достигнет, сразу растает – подстилающая поверхность еще достаточно теплая", – объяснил Ильин.

Согласно прогнозу метеоролога, всю текущую рабочую неделю – с 25 по 29 мая, а также в субботу, 30-го числа – среднесуточные температуры будут на 6–7 градусов ниже нормы. Средние показатели для последнего месяца весны составляют 13,6 градуса, а в последней декаде – 15–16.

"А мы будем иметь порядка 9–10 градусов. Будет достаточно дождливо, облачно, временами пасмурно. Все это вызвано влиянием полярно-арктического циклона, который сейчас находится над Архангельской областью", – пояснил метеоролог.

Столичный регион окажется в его холодной тыловой части, что и приведет к понижению температуры. В частности, в понедельник, 25 мая, в мегаполисе столбики термометров поднимутся до 18–20 градусов, а уже во вторник, 26-го числа, начнутся опускаться до 12–17 в области.

В четверг и пятницу, 28–29 мая, показатели будут колебаться от 8 до 13 градусов, из которых более высокие значения ожидаются в Москве. В области же местами воздух прогреется не выше 8–10 градусов.

В свою очередь, ночные температуры в эти два дня будут минимальными: в Подмосковье 2–7 градусов, а в городе – 5–7.

"При температурах плюс 4 градуса и ниже (прогнозируется минимальная температура плюс 2 градуса в Московской области) и нахождении в тыловой части циклона могут формироваться облака, дающие осадки в смешанной фазе", – заключил Ильин.

В последние выходные мая погода в Москве начнет выправляться и воздух прогреется до 13–15 градусов. В начале июня тепло окончательно вернется в город. Температура воздуха в первые дни лета будет превышать отметку в 20 градусов.

Конец мая в Москве будет прохладным и дождливым

Читайте также


обществопогодаэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика