Бруцеллез обнаружили в фермерской продукции в Астраханской области

Бруцеллез обнаружен в молочной продукции фермерского хозяйства Камызякского района Астраханской области. Следователи инициировали проверку, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что проверка проводится по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей.

По информации ведомства, продукты без указания производителя, даты изготовления и сроков годности продавали в одном из магазинов Астрахани. После проверки поставщика стало известно о нарушениях ветеринарных требований. В пробах крови животных обнаружили бруцеллез.

Кроме того, сообщается, что незадолго до этого некоторые жители региона заболели бруцеллезом. Это может быть связано с употреблением зараженной продукции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее вспышку сальмонеллеза зафиксировали в частном центре по уходу и присмотру за детьми "Сказка Лэнд" в Калининграде. Там заболели 16 человек, 11 из которых дети в возрасте от 2 до 5 лет.

Работа центра была приостановлена. Во время проверок специалисты выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. Возбуждено уголовное дело.

