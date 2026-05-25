25 мая, 22:05

Происшествия

Одна из девочек, пострадавшая при покушении под Тулой, скончалась в больнице

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Одна из двух девочек, на которых совершили покушение в Тульской области, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Несовершеннолетняя скончалась в медицинском учреждении, несмотря на оказанную медпомощь.

Следствием установлено, что в ночь с 24 на 25 мая 2026 года двое подозреваемых прибыли в дом своих знакомых в поселок Ханино Суворовского района, чтобы переночевать. В этот же период у 35-летнего мужчины возникла идея ограбить семью.

Мужчине оказали сопротивление, но он все равно избил деревянным бруском 54-летнюю женщину, ее 46-летнюю сестру и двух внучек первой женщины. Когда все четверо потеряли сознание, мужчина и его сожительница похитили ювелирные украшения и скрылись с места происшествия.

По данным следователей, 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия, внучки убитой и ее родственница были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство. В рамках расследования по подозрению в совершении преступления были задержаны женщина 1985 года рождения и уроженец Липецкой области 1991 года рождения.

