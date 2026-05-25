Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль в Энергодаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов/Роман Васильев

Один человек погиб в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС) Евгения Яшина.

Также ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что Украинские вооруженные силы (ВСУ) принимают попытки массированно атаковать гражданский автотранспорт и вышки сотовой связи в городе. Так, украинскими дронами были уничтожены три автомобиля в черте Энергодара.

До этого 10 украинских БПЛА атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате удара оказались повреждены 8 автобусов, которые перевозят персонал станции. Никто из местных жителей не пострадал.

В связи с этим Россия призвала руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо назвать сторону, виновную в атаках по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару. Также Москва продолжит настаивать на том, чтобы руководство организации давало украинским ударам публичную огласку.