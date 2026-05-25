Россия призвала МАГАТЭ прямо назвать виновную в атаках по ЗАЭС сторону

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Москва призывает руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо назвать сторону, виновную в атаках по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы, естественно, продолжим наставить на том, чтобы руководство МАГАТЭ давало всему этому публичную огласку", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Ульянов встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу, 22 мая. Они обсудили текущую ситуацию вокруг ЗАЭС. Постпред подчеркнул, что Россия добивается от Гросси четкой и оперативной реакции на атаки ВСУ по станции и Энергодару.

С начала мая интенсивность украинских атак в этом районе существенно возросла, указал Ульянов. Обстрелы происходили практически ежедневно в течение 17 дней.

"Ранения получили более десяти человек, включая военнослужащих Войск национальной гвардии, сотрудников ОМОН и гражданских. Трое человек погибли. Повреждены многочисленные объекты гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры", – добавил он.

Украинские войска развернули настоящий террор, чтобы запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС. "Семь опор" обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, о которых постоянно напоминает Гросси, для Украины попросту не существуют, отметил российский постпред.

В связи с этим общих заявлений МАГТЭ об угрозах ядерной безопасности вокруг Запорожской станции недостаточно. Это касается в том числе и провокации ВСУ от 16 мая, в результате которой БПЛА упал в непосредственной близости от первого энергоблока ЗАЭС, подчеркнул дипломат.

Реакция МАГАТЭ поступила значительно позже – 22 мая. Тогда Гросси заявил, что атаки на персонал АЭС создают неприемлемое психологическое давление и потенциально чреваты серьезными последствиями для ядерной и физической ядерной безопасности.

"Там же гендиректор акцентировал, что такие действия никогда не должны осуществляться, и призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок, где бы они ни находились. Эти слова правильны и важны. Однако сейчас таких "заобщенных" формулировок попросту недостаточно", – указал Ульянов.

Ранее не менее 10 украинских БПЛА атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате оказались повреждены 8 автобусов, которые перевозят персонал станции. Однако из-за случившегося никто не пострадал.

В середине мая ЗАЭС подвергалась атакам ВСУ три дня подряд. В частности, 16 мая украинские военные пытались ударить БПЛА по территории станции, а 17-го числа из-за атаки повреждения получили кровля транспортного цеха и несколько автобусов для перевозки сотрудников.

18 мая беспилотник атаковал территорию, где находится списанная техника. В результате никто не пострадал. Также не выявлено разрушений, влияющих на работу станции.