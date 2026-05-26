Движение в районе Цветного бульвара будет временно закрыто 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение в районе Цветного бульвара будет временно закрыто для транспорта 30 мая в связи с проведением Московского детского велофестиваля, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, проезд будет недоступен с 00:01 до 20:00 на Цветном бульваре – от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях.

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать:



по первой крайней левой полосе на Цветном бульваре от дома 27/24 до дома 1 – 29 мая с 10:00 до 22:00 и 30 мая с 20:00 до 10:00 31 мая;

по двум крайним правым полосам на Петровском бульваре в районе Трубной площади – 30 мая с 00:01 до 20:00.

Вместе с тем 30 мая с 00:01 и до окончания мероприятия на участках перекрытий будет временно запрещена парковка.

Также 26 и 27 мая в связи с проведением городских мероприятий движение временно ограничат на некоторых улицах в ЦАО, ЗАО и СВАО.

При этом основные ограничения будут действовать 27 мая. В этот день с 00:01 до 11:00 перекроют участки улиц Щепкина – от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанской – от Садового кольца до улицы Дурова, Гиляровского – от Капельского переулка до Садового кольца, Большой Татарской – от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Минской – в каждом направлении, от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы".