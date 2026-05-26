Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 08:15

Транспорт

Движение в районе Цветного бульвара будет временно закрыто 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение в районе Цветного бульвара будет временно закрыто для транспорта 30 мая в связи с проведением Московского детского велофестиваля, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В частности, проезд будет недоступен с 00:01 до 20:00 на Цветном бульваре – от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях.

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать:

  • по первой крайней левой полосе на Цветном бульваре от дома 27/24 до дома 1 – 29 мая с 10:00 до 22:00 и 30 мая с 20:00 до 10:00 31 мая;
  • по двум крайним правым полосам на Петровском бульваре в районе Трубной площади – 30 мая с 00:01 до 20:00.

Вместе с тем 30 мая с 00:01 и до окончания мероприятия на участках перекрытий будет временно запрещена парковка.

Также 26 и 27 мая в связи с проведением городских мероприятий движение временно ограничат на некоторых улицах в ЦАО, ЗАО и СВАО.

При этом основные ограничения будут действовать 27 мая. В этот день с 00:01 до 11:00 перекроют участки улиц Щепкина – от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанской – от Садового кольца до улицы Дурова, Гиляровского – от Капельского переулка до Садового кольца, Большой Татарской – от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Минской – в каждом направлении, от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы".

Читайте также


транспортспортгород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика