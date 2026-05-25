Движение временно ограничат на некоторых улицах в ЦАО, ЗАО и СВАО 27 мая

Движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц в нескольких районах Москвы в связи с проведением городских мероприятий 26 и 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В частности, с 23:00 26 мая до 11:00 27 мая будет закрыто движение на участке улицы Дурова – от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.

Основные ограничения будут действовать 27 мая. В этот день с 00:01 до 11:00 перекроют участки улиц Щепкина – от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанской – от Садового кольца до улицы Дурова, Гиляровского – от Капельского переулка до Садового кольца, Большой Татарской – от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Минской – в каждом направлении, от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы".

В этот же период водители не смогут проехать на участках переулков:

  • Выползова – от улицы Дурова до дома 10 в Выползовом переулке;
  • Капельского – от проспекта Мира до улицы Гиляровского;
  • Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского – на всех трех переулках от Большой Татарской улицы до Новокузнецкой улицы;
  • Озерковского – от Большой Татарской улицы до Озерковской набережной.

С 00:01 до 11:00 не будет движения на съездах с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу – при движении в сторону Кутузовского проспекта как в центр, так и в область и к перехватывающей парковке № 9181 на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы.

Помимо этого, с 04:00 до 11:00 автомобилисты не смогут проехать по улице Хачатуряна – от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также Каргопольской улице – от улицы Хачатуряна до дома 4 на Каргопольской улице. При этом с 05:00 до 08:00 закроют участок на улице Хачатуряна – от дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна до Отрадной улицы.

Парковка на всех упомянутых участках, кроме Минской улицы, будет запрещена с 00:01 26 мая до окончания мероприятия. Также с 06:00 до 11:00 27 мая перекроют одну крайнюю правую полосу на участке проспекта Мира в сторону центра – от Капельского переулка до дома 41, строения 2 на проспекте Мира.

Жителям и гостям столицы посоветовали заранее строить маршрут с учетом ограничений.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Даниловском районе Москвы будут построены и реконструированы около 4 километров дорог.

В настоящее время специалисты завершают проектирование улично-дорожной сети. Под обновление подпадут участки Кожевнической и Дербеневской улиц, а также улицы Кожевнический Вражек и съезда на нее. Вместе с тем работы будут проведены на 700 метрах Летниковской улицы, 3-м Кожевническом переулке и части 2-го Кожевнического переулка.

транспортгород

