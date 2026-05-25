Иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре на северо-востоке Москвы

Водитель иномарки сбил нескольких пешеходов на тротуаре на северо-востоке столицы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел примерно в 13:30 25 мая, в районе дома 22 по Стромынке. В результате ДТП пострадали два человека – им была оказана медицинская помощь на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ.

Собеседник журналистов уточнил, что в ДТП попал автомобиль марки BMW.

Ранее два автомобиля столкнулись в Москве, после чего один из них выехал на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В результате пострадали два человека. Уточнялось, что первая пострадавшая оказалась пассажиром автомобиля, а вторая – пешеходом.

