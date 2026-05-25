В Нижегородской области перевернулся автобус с 30 иностранцами

Фото: телеграм-канал SHOT

Рейсовый автобус, перевозивший 30 иностранцев в Казань, перевернулся в Нижегородской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в понедельник, 25 мая, около 08:10 на 563-м километре автодороги М-12 "Восток". По предварительным данным, водитель автобуса выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с находившимся впереди автомобилем "ГАЗель", в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель автобуса получил незначительные травмы. Пассажиры не пострадали, в настоящее время они ожидают резервный транспорт.

На месте ЧП работали госавтоинспекторы совместно с представителями управления по вопросам миграции ГУ. В данный момент решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности по статье "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

По данным телеграм-канала Mash, в автобусе находились 40 граждан Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкнулись 13 автомобилей. Предварительно, в аварию попали 2 большегруза и 11 легковых машин. В результате ДТП один человек погиб. По данным правоохранителей, причиной случившегося стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом.

Число пострадавших в аварии на Ярославском шоссе выросло до 18 человек

