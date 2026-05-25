Победивший рак британец умер после детокс-процедуры с ядом амазонской лягушки

Победивший рак житель Великобритании умер после оздоровительной детокс-процедуры с применением яда амазонской древесной лягушки. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на мать мужчины.

Согласно информации издания, процедура проводится с использованием камбо – высушенного кожного секрета амазонских древесных лягушек. Раньше его применяли в ритуалах очищения и плодородия в бассейне реки Амазонки, однако позже он обрел популярность в Европе. При этом камбо запрещен к продаже во многих государствах, но в Великобритании продается легально.

"Кристиан Тренд <...> считается первой жертвой препарата, известного как камбо, в Британии. <...> Коуч по оздоровлению, перенесший рак, предположительно, потерял сознание после участия в церемонии "очищения" на квартире в Лестере в прошлом месяце", – говорится в сообщении.

Мать погибшего Энджи отметила, что пока не знает всех обстоятельств трагедии, поскольку еще не пришли результаты анализов. Она рассказала, что ее сын восстановился после лимфомы Беркитта.

"Он четыре месяца пробыл в больнице и справился с этим, и просто ужасно, что потом случилось это", – сказала женщина.

По ее словам, скоро у ее сына должен был быть день рождения. Издание добавило, что после случившегося был задержан 41-летний мужчина по подозрению в отравлении, однако он вышел под залог.

