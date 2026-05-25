Астроном Кошман: москвичи увидят пик звездопада Боотиды 27 июня 2026 года

Метеорные потоки Боотиды и Персеиды увидят москвичи предстоящим летом. Об этом Москве 24 рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она отметила, что первое значимое астрономическое событие наступит 21 июня в 11:24 по московскому времени: им окажется летнее солнцестояние. Звезда в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса.





Людмила Кошман астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария В этот момент в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, при этом нас ожидает самая короткая ночь и самый длинный световой день. В Москве он будет длиться 17 часов 33 минуты. Для сравнения, в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, его продолжительность составляет всего 7 часов.

Тогда же, 21 июня, в полдень удастся наблюдать самое высокое Солнце. На широте Москвы оно поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов. Далее с каждым днем она будет уменьшаться, так же как и световой день, добавила эксперт.

Еще одно астрономическое событие, метеорный поток июньских Боотид, начнется 22-го числа и продлится до 2 июля. Максимум активности ожидается 27 июня, когда можно наблюдать от 1–2 до нескольких метеоров в час.

"Название потока Боотиды происходит от латинского названия созвездия Волопас (Boötes), в котором находится его радиант. Земля в период действия этого явления проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы 7P/Понса-Виннеке, мелкие частицы кометного вещества, устремляясь к поверхности Земли, сгорают в атмосфере, даря явление метеорного дождя", – пояснила Кошман.

Однако она отметила, что наблюдать метеоры всегда довольно затруднительно, так как в июне самые короткие и светлые ночи.





Людмила Кошман астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Более эффектным звездопадом можно будет полюбоваться с 17 июля по 24 августа – это будет метеорный поток Персеиды, самый популярный "звездный ливень" года. Наилучшее время для его наблюдения – сразу после захода Солнца 12-го и до рассвета 13 августа.

При этом условия для просмотра окажутся благоприятными, так как в ночь максимума будет новолуние, которое не засветит небо, заключила Кошман.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева назвала лучшие локации для наблюдения "затмения века" в 2027 году. В частности, она рекомендовала отправиться в Египет, в древний город Луксор.