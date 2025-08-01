Астроном Рублева назвала лучшие локации для наблюдения "затмения века"

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В Египет, Тунис или Саудовскую Аравию можно отправиться, чтобы понаблюдать "затмение века" в 2027 году. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, солнечное затмение, которое произойдет 2 августа 2027 года уникально тем, что будет длиться 6 минут 23 секунды.

"Это очень долго. Для сравнения затмение 2008 года длилось 2 минуты 27 секунд. В целом же максимальное время – семь с половиной минут, дольше не бывает", – пояснила эксперт.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария За такое продолжительное время ученые смогут провести много разных наблюдений, измерений: изучить солнечную корону, поверхность и какие-то интересные образования вокруг нее. Ведь обычно всего этого не видно, потому что Солнце все засвечивает.

Особенно красиво бывает, когда лунный диск сдвигается с диска Солнца и вырываются его первые лучи. Это зрелищное явление, которое называют "бриллиантовое кольцо", – отметила астроном.

На территории России увидеть данное затмение не получится, но его можно будет наблюдать в Северной Африке, южной части Европы и на Ближнем Востоке.

"Я рекомендую поехать, например, в Египет, в древний город Луксор. Там наблюдение затмения станет по-настоящему ярким впечатлением", – посоветовала Рублева, добавив, что можно также отправиться в Тунис или Саудовскую Аравию.

В Москве же следующее полное солнечное затмение можно будет наблюдать лишь 16 октября 2126 года, уточнила эксперт.

Ранее старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев рассказал, что еще одно затмение – в 2026 году – будет видно на территории России только на Крайнем Севере, в районе Таймыра. То же можно сказать и о кольцеобразном затмении 2028 года: кольцеобразная фаза в России не будет видна, только частные, заключил он.