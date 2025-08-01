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01 августа, 16:55

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Астроном Рублева назвала лучшие локации для наблюдения "затмения века"

Астроном назвала лучшие локации для наблюдения "затмения века" в 2027 году

Фото: depositphotos/I_g0rZh

В Египет, Тунис или Саудовскую Аравию можно отправиться, чтобы понаблюдать "затмение века" в 2027 году. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, солнечное затмение, которое произойдет 2 августа 2027 года уникально тем, что будет длиться 6 минут 23 секунды.

"Это очень долго. Для сравнения затмение 2008 года длилось 2 минуты 27 секунд. В целом же максимальное время – семь с половиной минут, дольше не бывает", – пояснила эксперт.

За такое продолжительное время ученые смогут провести много разных наблюдений, измерений: изучить солнечную корону, поверхность и какие-то интересные образования вокруг нее. Ведь обычно всего этого не видно, потому что Солнце все засвечивает.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Особенно красиво бывает, когда лунный диск сдвигается с диска Солнца и вырываются его первые лучи. Это зрелищное явление, которое называют "бриллиантовое кольцо", – отметила астроном.

На территории России увидеть данное затмение не получится, но его можно будет наблюдать в Северной Африке, южной части Европы и на Ближнем Востоке.

"Я рекомендую поехать, например, в Египет, в древний город Луксор. Там наблюдение затмения станет по-настоящему ярким впечатлением", – посоветовала Рублева, добавив, что можно также отправиться в Тунис или Саудовскую Аравию.

В Москве же следующее полное солнечное затмение можно будет наблюдать лишь 16 октября 2126 года, уточнила эксперт.

Ранее старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев рассказал, что еще одно затмение – в 2026 году – будет видно на территории России только на Крайнем Севере, в районе Таймыра. То же можно сказать и о кольцеобразном затмении 2028 года: кольцеобразная фаза в России не будет видна, только частные, заключил он.

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Трошина Любовь

наукаэксклюзив

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