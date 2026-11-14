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14 ноября, 12:58

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FlightAware: более 15 тыс рейсов задержали или отменили в США из-за сбоя

Более 15 тыс рейсов задержали или отменили в США из-за сбоя

Фото: depositphotos/joyfull

Более 15 тыс рейсов задержали или отменили в США из-за масштабного сбоя связи минувшей ночью. Об этом сообщил специализированный портал FlightAware.

Из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров Федеральное авиационное управление (FAA) США примерно на 4,5 часа приостановило вылеты из всех американских аэропортов. Министр транспорта США Шон Даффи уточнил, что сбой вызвала старая техника, для замены которой конгресс должен был выделить 50 миллиардов долларов.

Всего, по данным FlightAware, в связи с неполадками был задержан 8 501 рейс "в пределах, в или из США", с отменой рейсов столкнулись пассажиры 7 218 рейсов.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе авиационной аналитической компании Cirium, из американских аэропортов должны были вылететь более 1,5 миллиона пассажиров.

Приостановка вылетов самолетов на всей территории США стала третьим подобным случаем в истории FAA, указало агентство Associated Press. До этого ограничения вводились после терактов 11 сентября 2001 года, а также в январе 2023 года из-за технического сбоя в компьютерной системе ведомства.

Ранее аэропорт Варшава-Модлин временно закрывали после незапланированной посадки воздушного судна, который следовал из Лондона. Причиной стало стало сообщение о возможном наличии взрывчатки на борту. На борту лайнера находился 181 человек. Другие подробности не уточнялись.

В аэропорту Хитроу пассажирский "Эйрбас" дважды ударился о полосу при посадке

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