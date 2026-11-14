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14 ноября, 12:23

Общество

Церемония бракосочетания впервые прошла на обновленном Ленинградском вокзале

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Церемония бракосочетания впервые прошла на обновленном Ленинградском вокзале. Торжество состоялось в музее истории здания в день 175-й годовщины со дня открытия регулярного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Популярность таких локаций среди влюбленных продолжает расти. Так, за первую неделю с момента открытия приема заявлений на 2027 год несколько тысяч пар приняли решение заключить брак в необычных городских точках", – отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первой парой, заключившей брак на новой площадке, стали сотрудники столичного транспорта. Невеста работает начальником станции "Университет дружбы народов", а жених – инженером Ленинградского вокзала.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, после масштабного обновления Ленинградский вокзал стал не только современным транспортным объектом, но и точкой притяжения для горожан и туристов.

Ранее сообщалось, что свыше 5 тысяч пар поженились в Митинском дворце бракосочетания за первый год работы. Дворец бракосочетания открыл Сергей Собянин в октябре 2025 года. Сейчас он входит в число наиболее популярных свадебных площадок города. В августе здесь зарегистрировали больше всего браков – 1 222 пары.

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