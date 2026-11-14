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14 ноября, 12:12

Культура

Сергунина рассказала о межрегиональных проектах столичных музеев

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С октября 2025 года московские музеи стали участниками свыше 120 межрегиональных партнерских проектов – от выставок до просветительских программ для профессиональной и широкой аудитории. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Столичное музейное сообщество сотрудничает с коллегами по всей стране. Только за последний год совместные инициативы объединили больше 30 регионов: Санкт-Петербург, Калининградскую область, Хабаровский край, Татарстан, Якутию и другие", – отметила Наталья Сергунина.

Например, недавно в Новосибирском государственном художественном музее завершилась выставка "Илья Глазунов. К 95-летию со дня рождения". Гости увидели порядка 100 картин и иллюстраций из коллекции Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова. Экспозиция охватывала почти весь творческий путь мастера.

С апреля по июнь в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике работала выставка "Русский лубок в собрании Государственного музея А. С. Пушкина". Она знакомила посетителей с самыми разными направлениями этого народного искусства: литературным, песенным, нравоучительным, сатирическим, сказочным и портретным.

В марте специалисты из разных уголков России прошли курс "Естественно-научный музей: формирование, учет и хранение коллекций; просветительская деятельность" в Государственном Дарвиновском музее. К обучению присоединились сотрудники культурных учреждений из Санкт-Петербурга, Гусь-Хрустального, Калининграда, Йошкар-Олы, Анадыря и других городов. Участники отметили, что программа позволила не только получить полезные знания, но и расширить профессиональные контакты.

В 2025 году в Москве стартовал цикл масштабных международных и национальных выставочных проектов столичного департамента культуры. В его рамках 4 декабря в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" откроется экспозиция "Кандинский и Скрябин. Слышать цвет и видеть звук", приуроченная к 160-летию со дня рождения Василия Кандинского.

Здесь покажут известные картины художника, среди которых "Всадник. Георгий Победоносец", "Зимний день. Смоленский бульвар" и "Беспредметное". Часть выставки будет посвящена Александру Скрябину. Гости познакомятся с историей создания его симфонической поэмы "Прометей", изучат архивные материалы и осмотрят личные вещи композитора. В следующем году будет отмечаться 155-летие со дня рождения этого знаменитого композитора.

Между тем новые экспонаты появились в четырех столичных музеях с начала года. Обновления затронули Дом-музей Сергея Есенина, Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и Дом Гоголя. Посещение учреждений осуществляется по билетам, приобрести которые можно через сервис "Мосбилет".

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